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Elektrik panosundan çıkan patlama paniğe neden oldu

Elektrik panosundan çıkan patlama paniğe neden oldu
Elektrik panosundan çıkan patlama paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir evde elektrik panosu patladı. M.C.'ye ait evin elektrik panosunun patlaması sonucu kablolardan kıvılcımlar çıktı. Aile sakinleri yaşadıkları panikle itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiye ekipleri hemen olay yerine hareket ederek kontrollerini sağladı. Elektrik panosu etrafa zarar vermeden kontrol altına alındı.

Gülcan Çolak
 

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