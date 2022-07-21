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Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anızı küle çevirdi

Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anızı küle çevirdi
Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anızı küle çevirdi

Tekirdağ Çorlu’da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle 100 dönüm anız ile ağaçlık alan küle döndü.

Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım 100 dönüm anızı küle çevirdi - Tıkla İzle

Hatip Mahallesi Karatepe mevkiinde iddiaya göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle biçilmiş ancak bağlanmayı bekleyen saman saplarının bulunduğu buğday tarlasında yangın çıktı. Civardaki çiftçilerin yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek ekili tarlalara sıçramadan söndürdü.

“Yanan milli servet”

Tarlasının yanması dolayısıyla üzgün olduğunu ifade eden tarla sahibi Fatih Cin, “Daha önce de tarlamız yanmıştı. Sonuçta bu yanan milli servet. Çok şükür ki ekili buğday tarlamız yanmadı. Tarladaki sapların yanmasıyla olayı atlattık. Yaklaşık 10 bin lira zararımız var” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar

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