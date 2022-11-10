Elektrik tesisatından çıkan yangın otomobili küle çevirdi

Olay, Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 D 0795 plakalı otomobili ile bölgeye gelen İ.Ç. manzara izlemek için araçtan çıktı. Bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İ.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, yangının otomobili elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aykut Kurt

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