Elektrik tesisatından çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu

Olay, Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın giriş katında bulunan dairenin bir odasındaki elektrik tesisatında yaşanan arızadan dolayı yangın çıktı. Apartman boşluğunda dışarıya bakan pencere olmadığı için dairen yükselen duman, diğer dairelere de yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangın sonucu dumandan etkilenen 10 apartman sakini, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Ali Furkan Çetiner

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