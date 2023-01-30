Elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satan hırdavatçı dükkanının yanında bulunan elektrik trafosu arıza yaptı. Arızanın üzerine yetkililer elektriği kesti. Bir süre sonra trafodan tekrar kıvılcımlar çıkmaya başladı. Sıçrayan kıvılcımlar dükkanın bahçesinde bulunan ısı yalıtım malzemelerine düştü. Kısa sürede büyüyen alevleri gören gece bekçileri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Burak Öztürk



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