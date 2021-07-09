Elektrik üreten bisiklet telefon şarj edecek

Antalya'da ilkokul öğrencileri yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturması amacıyla hazırladıkları elektrik üreten bisiklet projesini Büyükşehir Belediyesi'yle paylaştı. Öğrencilerin tasarladığı projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.

Sadece insan enerjisi ile elektrik üretebilecek bisikletler ile vatandaşlar, pedalı çevirerek hem spor yapacak hem de telefonlarını şarj etme imkanı bulabilecek. Çalışmalar tamamlandığında tasarlanan bisikletler kentin çeşitli noktalarında hizmet verecek.

“Alternatif enerji kaynağı”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünde görevli Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, öğrencilerin başvurduğu projenin alternatif enerji kaynakları kapsamında Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla örtüştüğü için destek verildiğini söyledi.

“Spora teşvik etmek”

Öğrencilerin hazırladığı projenin amacının telefonlarını şarj etmelerini sağlamak, spora teşvik ederek sağlıklı bir hayat yaşamalarına olanak sağlamak olduğunu ifade eden Sarp Emekcil, “Dinamo ile elektrik üretmek yıllardır var. Fakat küçük dokunuşlarla bisikletten üretilen elektriği telefon şarj etmede veya vantilatörün enerjisini sağlamada kullanabileceğiz. Proje kapsamında prototip olarak tasarlanan bu bisiklet üzerinde çalışmalarda adım adım ilerliyoruz” dedi.

“Pedal çevir telefonun sarj olsun”

Proje ile bisiklet pedalının çevrilerek tekerleklerin dönmesi neticesinde oluşan hareket enerjisinin dinamo vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilmesi ve üretilen alternatif akım formundaki bu enerjinin kullanılacak bir ara elektronik devre ile doğru akım formuna çevrilerek regüle edilmesi işlemi gerçekleştirilecek. Bu sayede gerek cep telefonlarının şarj edilmesi, gerek serinletme amaçlı mini fan çalıştırılması, gerekse konstrüksiyona monte edilen LED aydınlatma elemanlarının ihtiyacı olan enerji üretilmiş olacak.