Elektrikli araç pil merkezine 60 milyon dolarlık yatırım

2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır gerçekleştirilen MARKA Konferansı Tersane İstanbul'da başladı. Pandemi sonrası dönemde, iş yapış şekillerinin baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak ‘remastered' temasıyla baştan kurgulanan konferans bu yıl da katılımcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor. Konferansa birçok marka katılırken bunların arasında Castrol'da yer alıyor.

Konferansa konuşması olarak katılan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, “Şirketimiz olarak marka konferansının teması gibi değişiyoruz, bir madeni yağ markasının ötesine geçerek bir bakım markasına dönüşüyoruz. Çözüm ortağı oldukları müşterileri ve iş ortakları ile büyümek amacıyla yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca,İngiltere'deki Pangbourne araştırma merkezimizde kurulacak elektrikli araç pil test merkezine ve analitik laboratuvarına yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” dedi.

Uğur Çetin



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