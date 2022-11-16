Elektrikli bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bulunan apartmanlardan birisine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs girdi. Güvenlik kamerasını fark ettikten sonra garaj kısmından çıkmayan şüpheli, içerde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Kafasına geçirdiği kapüşon ile kameraya sırtını dönerek apartmandan çıkan şüpheli, çaldığı elektrikli bisiklet ile kayıplara karıştı.
Ali Furkan Çetiner
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