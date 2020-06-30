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Elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'nin Küçükmehmetler köyü mevkii bisiklet yolunda elektrikli bisiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükmehmetler köyü mevkii bisiklet yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki elektrikli bisiklet karşı şeritten gelen E.B. idaresinde ki bisikletli ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koşarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler elektrikli bisiklet sürücü A.T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Bisiklet sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla atlatması nedeni ile olay yerinde tedavi oldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enes Bektaş – Ali Yıldız

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