Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler

Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

6 kişi bindiler, sözleri büyük tepki çekti

Namık Kemal Bulvarı üzerinde çekilen bir başka görüntü ise görenlere “yok artık” dedirtti. Görüntülerde bir elektrikli bisiklete 6 gencin üst üste bindiği görüldü. O anları kayda alan adamın ise, “Gençler helal olsun vallahi. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var. Bir motora 6 kişi bindiniz” sözleri ise tepki çekti.

Fırat Demir - Ertuğrul Gün

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