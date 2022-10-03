Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti ittirerek apartmandan çıkardı ve kayıplara karıştı.

Ali Furkan Çetiner

İLGİLİ HABER Iğdır’da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

İLGİLİ HABER İstanbul’da hırsıza suçüstü kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.