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Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı
Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Eskişehir’de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti ittirerek apartmandan çıkardı ve kayıplara karıştı.

Ali Furkan Çetiner

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