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Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı

Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı
Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı

Antalya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Arkasında bulunan oğlu Muhammet Eren Pirinç ile Kundu istikametine giden İsmail Pirinç'in (43) kullandığı elektrikli bisiklete aynı yöne giden 07 V 1420 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, baba ve oğlu yola savruldu. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muhammet Eren Pirinç'i ambulansla hastaneye kaldırırken, İsmail Pirinç'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada elektrikli bisikletin parçaları ve İsmail Pirinç'in ayakkabısının biri ile cebindeki sigara paketinin refüje yakın noktaya savrulduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Pirinç'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan otomobil içindekiler ise kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride yakalandı.

İsa Akar

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