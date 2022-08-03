Elektrikli otomobil fabrikasına dijital tasarım

Mimar Güvenç Özel'in Togg ile iş birliği kapsamında hayata geçirdiği yeni dijital eseri TOGG Gemlik tesislerinin duvarlarından birini süslüyor. Eser'in 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulandığı belirtildi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''#USECASEMobility yaklaşımımızı dijital sanata dönüştürerek CES'te dünya çapında ses getiren Mimar Güvenç Özel'in ‘Arayüz' adlı eseri, dünyanın en büyük dijital sanat uygulamalarından biriyle şimdi Gemlik Kampüsümüzde'' denildi.