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Elektrikli scooter kullanırken kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Elektrikli scooter kullanırken kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Elektrikli scooter kullanırken kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beşiktaş'ta elektrikli scooter "martı" geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Okan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin Iğdır'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Beşiktaş Büyükderece Caddesi'nde gece yaşanan kazada bir otomobil kiralık elektrikli scooter "martı" ile yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarptı. Çarpma ile birlikte genç lise öğrencisi aracın altında sürüklenerek hayatını kaybetti.

Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi almak üzere Yıldız'ın yakınları da Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız'ın akrabası Ali Baga, "Gece çocuk scooter ile giderken arkadan hızlı gelen bir araba çocuğu altına alıyor. 30 metre sürüklüyor. Vuran kadın ama şimdi kadın değil erkek diyorlar. Sürücüyü değiştirdiler. Nasıl yaptılar biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Okan Yıldız'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Iğdır'a götürüldü.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz
 

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