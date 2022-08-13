İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli scooterı çöpe attılar

Elektrikli scooterı çöpe attılar
Elektrikli scooterı çöpe attılar

Eskişehir'de bir markaya ait olan elektrikli scooter, kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atıldı.

Genellikle şehir içi ulaşımda tercih edilen elektrikli scooterlar, Eskişehir kent merkezinin birçok noktasında kullanılabiliyor. Ulaşımı kolaylaştırdığı için sıklıkla kullanılmaya başlayan scooterlar, bazı vatandaşların ise tepkisine neden oluyor.

Bilinçsiz şekilde kaldırımlara park edilen scooterlar, yaya ulaşımını zorlaştırdığı iddiası pek çok kez gündeme geldi. Eskişehir Güllük Mahallesi Bacı Sokak üzerinde bulunan çöp konteynırına atılan elektrikli scooter, dikkatlerden kaçmadı. Kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı bilinmeyen scooterın, gece saatlerinden beri orada olduğu düşünülüyor.

Hüseyin Samet Öksüz
 

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