Elektrikli soba içerisinden 1 kilo 118 gram metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhterem K.'nın (54) Adana'dan aldığı uyuşturucuyu doğu illerine taşıdığı ihbarını aldı.

Şüpheliyi takibe başlayan ekipler, Muhterem K.'yı kayınvalidesine ait otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada elektrikli soba içerisine gizlenmiş 1 kilo 118 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Muhterem K., ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Aslen Hatay'da yaşıyoruz. Eşime Adana'da bijuteri dükkanı açacaktım onun için de buraya dükkan kiralarına bakmaya geldim. Dönüşte de Hatay'da köy evim var, o nedenle tablacıdan ikinci el bir elektrikli soba aldım. Hatta 75 liralık sobayı pazarlıkla 50 liraya aldım. Kış mevsimi için hazırlık yapıyorum. Suçlamaları reddediyorum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhterem K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

