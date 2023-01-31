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Elektrikli süpürge hırsızına esnaftan meydan dayağı

Elektrikli süpürge hırsızına esnaftan meydan dayağı
Elektrikli süpürge hırsızına esnaftan meydan dayağı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, iş yerinden elektrikli mini süpürge çalarken iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi hırsızı sokak ortasında evire çevire döverken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elektrikli süpürge hırsızına esnaftan meydan dayağı - Tıkla İzle

Olay, geçen pazar günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, mağazanın önünde bir süre vakit geçirdikten sonra iş yeri önünde bulunan elektrikli mini süpürge kutusunu alıp yere koydu. Şüphe çekmemek için bir süre daha vakit geçiren hırsız, iş yerinde bulunan ve olayı kameralardan görüp şüphelenen iş yeri sahibi Mehmet Yıldırım'ın dikkatini çekti. Şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden mağaza sahibi, aşağı inerek hırsıza doğru koşturdu. Mağaza sahibine yakalanan hırsız, sokak ortasında dayak yedi.

Öte yandan, meydana gelen olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızın mağaza önünde dolandığı, dükkan önünde bulunan elektrikli mini süpürge kolisini alıp yere koyduğu ve daha sonra iş yeri sahibine yakalandığı ve darbedildiği anlar yer aldı.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten

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