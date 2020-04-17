Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrit otomobillerle ilgili basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk 3 ayında otomobillerle ilgili basına 34 bin 325 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki haber çıkışlarına bakıldığında ise 38 bin 914 adet yansıma olduğu görüldü. Elektrikli ve Hibrit otomobil sayısındaki artış ile beraber medya yansımalarında da konuşulma oranının arttığı gözlenirken genel olarak otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ve yerli otomobilin de en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu gözlendi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden elde edilen bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Böylelikle 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrit modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptanırken, 2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, bin 810 adet ise hibrit otomobil satışı yapıldığı kaydedildi. Satışların yanı sıra aynı zamanda bu otomobillerin modellerinin de arttığı ortaya konuldu.