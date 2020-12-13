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Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı
Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı

Sivas’ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı - Tıkla İzle

Kent merkezindeki Ata Sanayi'de bulunan bir iş yerinde kaynak ustalığı yapan Murat Aygün'ün demir kürekle ve kaynak makinesiyle yaptığı rock konseri arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Aygün'ün bir rockçu edasında verdiği konser sosyal medyada vatandaşlar tarafından binlerce kez izlenerek paylaşıldı. Aygün'ün izleyenleri gülümseten görüntüleri ilgi odağı oldu.

Murat Aygün, moral bulmak için böyle bir video çektiklerini belirterek, “Sanayide esnafız, pandemiden dolayı işlerimiz durgun. Biraz da morallerimiz bozuk. Moral bulmak için dükkanda kullandığımız bir kürekle çekim yaptık. Kaynak makinesiyle, kürekle gitar çalar gibi. Bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştık. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bizde hem eğlendik hem de mutlu olduk. Güzel bir anı ortaya çıkardığımıza inanıyorum” dedi.

Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit

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