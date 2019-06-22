İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi

Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi
Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi

Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi

Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. 

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

Düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.