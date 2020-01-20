Elektronik ortamda 3,5 milyon tapu

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasının meyvelerini hem vatandaş hem devlet topluyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yıl 3,5 milyon adet tapu işlemi elektronik ortamda gerçekleşti. Adalet Bakanlığınca haciz, bankalarca ipotek, vatandaşlarca da satış, intikal, beyan, kat irtifakı, aile konutu şerhinin tesisi gibi işlemler, ağırlıklı olarak yapıldı. İşlemlerin elektronik ortamda yapılması vatandaşlara zamandan kazandırırken, kamu maliyetine de ciddi katkılar sağladı. 2 milyon 690 bin haciz işlemi için üretilecek olan yaklaşık 5,3 milyon belgeden tasarruf edildi. Bunların zarflanması ve postaya verilmesi de değerlendirildiğinde, kamu kurumlarına yıllık 57 milyon lira katkı sağlandı.

ARACI DEVRE DIŞI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni devreye soktuğu e-ipotek işlemleri sonucunda aracılar da saf dışı bırakıldı. İpotek işlemleri alıcı ve satıcı imzası ile tamamlanır hâle getirildi. Geçtiğimiz yıl 431 bin işlemde, işlem başı ödenen 250 liralık aracılık masrafı ortadan kalktı ve 107 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı. Resmi tapu senedinin verilmesi projesi de, bu ayın sonunda e-Devlet'e entegre edilecek. Yeni uygulama sayesinde tapu müdürlüklerine gidilmeden, resmi geçerliliği bulunan tapu senetleri 7/24 verilebilecek.

EN FAZLA İSTANBUL, EN AZ ŞIRNAK

Tapu işlemlerini elektronik ortamda en fazla gerçekleştiren il, 375 bin adet işlemle İstanbul oldu. Onu 272 binle Ankara, 176 binle İzmir, 127 binle Antalya ve Bursa takip etti. En az işlemler ise 2 binle Şırnak, 3 binle Hakkâri, 4 binle Bayburt'ta yapıldı.

​Türkiye Gazetesi