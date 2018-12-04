Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri zehir saçıyor

Son yıllarda tütün kontrolü konusunda gösterdiği başarılı ve kararlı çalışmalar ile dünyada en etkili tütün kontrolü uygulayan ülkelerden biri olan Türkiye, alternatif yollarla geliştiren tütün endüstrisinin hedefi durumuna geldi. Sigara kullanımı hızla düşerken, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilen; ancak en az sigara kadar zararlı olan tütün ürünlerinin zehir saçtığı belirtildi.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin özellikle ABD'de flash bellek şeklinde ufak, bilgisayar ve elektronik cihazlarla şarj edilebilir şekilde satışa sunulması nedeniyle öğrenciler arasında oldukça yaygın olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, "Dumansız ve kokusuz olan bu cihazlar öğrenciler arasında hızla yayılmaktadır. Türkiye e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı yasak olmasına rağmen farklı yollarla getirilip piyasaya sürülmektedir. Özellikle dumansız ve kokusuz olan ısıtılmış tütün ürünleri son dönemde gençler arasında hızla yayılmaktadır. Ailelerin çocuklarını sadece sigara konusunda değil e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri konusunda da uyarmaları ve gözlem altında tutmaları gerekmektedir" dedi.

"Renkleri ve tatları ile cezbediyor"

E-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sosyal medyada ve bazı TV kanallarında özellikle sigarayı bırakmak için daha az zararlı veya sigarayı bırakmaya yardımcı ürün olarak olarak tanıtıldığının altını çizen Uzman Dr. Çitim, "Bu tür ürünler sigarayı bıraktırmadığı gibi hiç sigara içmemiş kişiler için bile renkleri ve tatlarıyla cezbedici olabiliyor. Bu durumda sigara bağımlılığını azaltmak yerine aksine arttırıyor" diye konuştu.

"Normal sigaradan farkı yok"

E–sigaranın iddia edildiği gibi zararsız bir ürün olmadığını vurgulayan Uzman Dr. Çitim, e-sigaranın zararlarını şöyle sıraladı:

"E-sigara ile nikotin alımı sürdüğü için (her nefeste 0,1-30 mg arası) nikotin bağımlılığının ortadan kalkması söz konusu değildir. E-sigara toksik ve kanserojen birçok madde içerir. Klasik sigarada bulunan toksik maddeler, kanserojen olduğu bilinen özellikle tütün spesifik nitrozaminler, formaldehit, asetaldehit, eser miktarda veya hiç bulunmayan nikel, kurşun, kadminyum demir gibi bazı ağır metallerin e-sigaradan çekilen buharın içinde yer aldığı görülmüştür. Sıvı kitlerin içinde bulunan nikotin dışındaki aroma verici katkı maddeleri akciğerdeki fibroblast denilen hücrelere, embriyo kök hücrelerine ve kalp kası hücrelerine toksik etkide olduğu, özellikle en çok toksisiteyi tütün ve tarçın aromalı ürünlerin yaptığı bilinmektedir. E-sigara yanmadığı için pasif içiçiliğe yol açmadığı düşünülür; oysa ki e-sigara tüketiminin olduğu oda havasında yapılan ölçümlerde nikotin ve birçok kansorejen madde saptanmıştır. Özellikle çocukların ve gebelerin yanında içilmesi oldukça sakıncalıdır. E-sigara dumanına ve klasik sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin nikotin yıkımı ile açığa çıkan serum kotinin seviyeleri benzer oranda bulunmuştur" şeklinde konuştu.

"E-sigara ve nargileden uzak durulmalıdır"

E-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin davranış değişikliği oluşturmadığı, nikotin bağımlılığını devam ettirdiği için sigara bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağına dikkat çeken Uzman Dr. Çitim, son olarak şu şekilde devam etti:

"Nikotin, kokain ve alkolden bile daha kuvvetli ve daha kolay bağımlılık yapan güçlü bir zehirdir. Nikotinin güvenilirlik dozu olmaması nedeniyle her dozu bağımlılık oluşturup ölümcül hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle nikotinin her türlü kullanımından, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan E-sigara ve nargileden uzak durulmalıdır."