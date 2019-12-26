Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri

Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler uygulanmaya başlandı.

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, yılbaşına sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek isteyenlere veya 2020'ye yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını bugün başlattı.

Yapılan şirket açıklamasına göre ürün yelpazesinde bulunan yüzbinlerce üründe indirim gerçekleştirecek MediaMarkt'ın yılbaşı kampanyası kapsamında yüzde 60'a varan indirimler uygulanacakken bazı ürünler ise avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Detaylı bilginin şirketin mağazalarından ve internet adresinden alınabileceği belirtildi.