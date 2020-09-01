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Eleştirilere rağmen Hong Kong toplu testlere başladı

Eleştirilere rağmen Hong Kong toplu testlere başladı
Eleştirilere rağmen Hong Kong toplu testlere başladı

Çin hükümetinin desteği ile Hong Kong’da toplu korona virüs testlerine başlandı. 500 bin vatandaş ücretsiz testlere katılmak için gönüllü olurken, bazı demokrasi yanlısı liderler ise Çin tarafından geniş çaplı DNA alınmasına karşı boykot çağrısında bulundu.

Hong Kong'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir proje hayata geçirildi. Çin'in de desteklediği proje kapsamında toplu korona virüs testleri yapılmaya başlandı. Cumartesi yapılmaya başlanan ücretsiz testlere 7.5 milyon nüfusa sahip Hong Kong'da 500 bin kişi katılmak için gönüllü oldu. Sağlık İşçileri Sendikası ise testlerin dikkatli yapılması gerektiğini açıklayarak, test çalışmalarını eleştirdi.

Toplu testlere yönelik bazı demokrasi yanlısı liderler ise Çin tarafından geniş çaplı DNA alınmasına karşı boykot çağrısında bulundu. Eleştirileri karalama kampanyası olarak gördüklerini ve bu söylentileri dikkate almadıklarını açıklayan Çinli yetkililer, “Dünya genelinde test uygulama çalışmalarının virüsün yayılma hızı ve pandeminin kontrol altına alınması konusunda net bilgi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Hong Kong salgın süresi boyunca hasta sayısını 5 binin altına tutarak, virüs salgınını başarılı bir şekilde kontrol altına almıştı.

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