Elginkan Topluluğundan Söğüt'e dev yatırım

Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan Elginkan Topluluğu, yatırımlarına Manisa ve Bilecik'te devam ediyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 700 bin metrekare açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımı gerçekleştirecek olan Serel Seramik A.Ş., aynı zamanda Manisa'da mevcut fabrikanın yanında ek bir vitrifiye tesisi de kuruyor. Bilecik'teki ilk etap vitrifiye fabrikasının temelini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımıyla atan Serel Seramik A.Ş., toplam 320 milyon euro yatırım bedeliyle kuracağı Bilecik ve Manisa'daki yeni fabrikalarıyla yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak. Bilecik ve Manisa'da toplamda 260 bin metrekare kapalı alanda 2 bin 900 ek istihdam sağlayacak olan Serel Seramik A.Ş., her iki ilin yatırımlar toplamından yıllık 285 milyon euro ciro elde edecek.

“Kurucumuzun vasiyetini gerçekleştiriyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, Türk sanayiine hizmet veren ve birçok iş dalında ilk üretimi yapmanın gururunu taşıyan Elginkan Topluluğu'nun biri Almanya'da olmak üzere 22 şirketi ve 3 bin 220 çalışanı bulunduğunu açıkladı. Armatür, seramik ve ısı sektörüne yönelik ürünlerini 91 ülkeye ihraç ederek, kendi alanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla rekabet ettiklerini vurgulayan Gaye Akçen, “Merhum Kurucumuz Ekrem Elginkan'ın ‘Allah'tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkânı oluşturması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara örnek olmasıdır' vasiyeti ile kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bilecik Söğüt'te 290 milyon avroya vitrifiye ve yer duvar karo seramik fabrikası kuruluyor

Serel Seramik A.Ş.'nin Bilecik ve Manisa'da gerçekleştirilecek yatırımlarına da değinen Gaye Akçen, “Bilecik'in Söğüt ilçesinde 700 bin metrekare açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası kuruyoruz. Toplam 110 bin metrekare kapalı alanda iki etap şeklinde yapılacak vitrifiye fabrikamızın ilk etabının temelini bugün atıyoruz ve 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Vitrifiye fabrikamızın ilk etabı 120 milyon euroya mal olacak ve 800 kişilik yeni istihdam sağlayacak. Yılda 1 milyon adetlik vitrifiye üretim kapasitesine sahip olacak ilk etap yatırımımız ile yılda 55 milyon euro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. İkinci etap vitrifiye fabrikamızı ise 60 milyon euro yatırım bedeli ile kuracağız ve burada da yine 800 kişiye istihdam sağlayacağız. Yıllık 1 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olacak ikinci etap fabrikamızda da yıllık 55 milyon euro ciro bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Manisa'daki ek yatırımın bedeli 30 milyon avro

Bilecik'teki Vitrifiye fabrika yatırımının devamında Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımına başlayacaklarını bildiren Gaye Akçen, “120 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu fabrikamız ise 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. 110 milyon euro yatırım bedeli bulunan yeni fabrikamızın yıllık 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği kapasitesi olacak ve yıllık 150 milyon avro ciro elde edilecek” dedi. Serel Seramik A.Ş.'nin Manisa'da mevcut vitrifiye fabrikasına yönelik ek yatırımın da devam ettiğini kaydeden Gaye Akçen, 30 bin metrekare kapalı alanda kurulacak olan ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan bu yatırımın 300 kişiye istihdam sağlayacağına işaret etti. Gaye Akçen, 30 milyon avro yatırım bedeliyle kurulacak olan Manisa ek tesis yatırımı ile yıllık 500 bin adetlik vitrifiye üretim kapasitesine ulaşacaklarını ve yılda 25 milyon euro ciro sağlayacaklarını ifade etti.

“Sanayiciler kesinlikle yatırım yapmaktan kaçmasın”

Krizleri fırsata çevirerek büyümenin önemi hakkında konuşan Gaye Akçen, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

“Rahmetli başkanım hep krizlerde büyümeyi severdi. Nitekim biz de Dünya'daki ekonomik krizi baz alıyoruz. Ben arkadaşlarıma ve sanayici dostlarıma şunu söylemek istiyorum, hiçbir şeyden korkmayın. Cesaret, başarının bir yandaşıdır. Çünkü cesaretli olmazsanız, başarılı olamazsınız. Ülkemizi seviyorsak, Dünya'da daha iyi bir yerlere gelmesini istiyorsak, Türkiye dendiğinde herkesin daha bir ciddiyet ile dinlemesi bunun için de Türkiye'deki sanayicilerin yatırım yapmaları lazım.”

Serel Seramik A.Ş., toplam 320 milyon avro yatırım bedeliyle kurulacak olan Bilecik ve Manisa'daki yeni fabrikalarıyla yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2 yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak. 260 bin metrekare kapalı alanda 2 bin 900 ek istihdam sağlayacak olan Serel Seramik A.Ş., yıllık 285 milyon euro ciro elde edecek.