Elif Benar 2021 estetik trendlerini açıkladı

Belirgin çene hattı, ameliyatsız gıdı estetiği, doğal dudaklar ve botoks hakkında bilgiler veren Estetik Doktoru Elif Benar, 2021 trendlerini paylaştı. "Kalıcı olmayan botoks ve dolgu uygulamaları her yıl yeni trendler oluşturuyor. 2021 yılının en trend estetik uygulaması belirgin çene hattı olacak” diyen Benar,” Yüz hatlarının çene ile uyumlu olması için uzman dokunuşu gerekir. Çene dolgusu, abartıya kaçmadan kişinin; ağız, yüz ve diş anatomisi dikkate alınarak uygulanmalıdır” dedi. Benar, yüzün daha ince ve kemikli görünmesini sağlayan bu tedavinin popülerliğini önümüzdeki yıllarda da koruyacağını belirtti.

Ameliyatsız gıdı estetiği

Bu yıl artan video konferans görüşmeleri, insanların alt yüz ve gıdı bölgesine odaklanmasına sebep oldu. Elif Benar, ameliyatsız yapılan gıdı eritme işlemelerinin de arttığını dile getirdi. Benar, “Gıdı, çeneden başlar ve boynun alt taraflarını sarar. Çene altı sarkması olarak da bilinir. Gıdının nedenleri arasında; genetik, yetersiz ya da aşırı beslenme, hormonal rahatsızlıklar, zararlı alışkanlıklar ve yaşlanma yer almaktadır.

Gıdı her zaman aşırı kilolu kişilerde görülmez. Bazen zayıf kişilerde de çene altı sarkmasına rastlanır. Z kuşağının yaşam tarzı göz önüne alındığında gıdı probleminin neden artış gösterdiği de netlik kazanmıştır” diye konuştu.

Doğal dudaklar

Elif Benar, şu bilgileri verdi: “Önceki trendlere göz attığımızda, dudak estetiğinde hacim ön plandaydı. Halen önemli bir kitle bu trendi sürdürse de 2021 yılında doğal dudaklar ön plana çıkıyor. Dudak dolgusu minimal bir uygulama olmasına rağmen kişinin yüz hatlarında çok büyük farklar oluşturmaktadır. Dudağa hacimden ziyade şekil vermek yeni trend oldu.

Botoks vazgeçilmezliğini 2021'de sürdürecek

Botoks, geçmiş senelere bakıldığında 40 yaş ve üstü kesimin tercih ettiği bir gençleşme yöntemiydi. Çünkü o dönemlerde botoks, sadece kırışıklık gidermek için uygulanan bir yöntem olarak biliniyordu. Alındaki derin çizgileri gidermesi, kaş kaldırma işlemi ve kalıcı olmayan botoks ile birlikte trend değişmeye başladı.”

Türk doktor Elif Benar, Londra'da daha genç hastaların botoks uygulamalarına olan ilgisinin arttığını belirtti. Benar, “20'li yaşlarda birçok kişi botoks uygulaması için geliyor. Botoks sayesinde kaşlar daha kalkık, canlı ve çekici bir yüz ifadesi elde edilebiliyor” şeklinde konuştu.