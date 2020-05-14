İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elif Şahin, Eczacıbaşı VitrA'da

Elif Şahin, Eczacıbaşı VitrA'da
Elif Şahin, Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç pasör Elif Şahin’i 2020-2021 sezonuna kadar kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Karayolları Spor Kulübü'yle yaptığımız özel anlaşma doğrultusunda, Karayolları'nda oynayarak tecrübe kazanan Elif Şahin, yeni sezonda ilk defa formamızı terletecek. Genç ve yetenekli bir oyuncu olan Elif'in bizlerle güzel başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

Elif Şahin kimdir?

2001 doğumlu Elif Şahin, 190 cm boyunda ve pasör mevkiinde görev yapıyor. Karayolları altyapısından yetişen Elif, Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği elde etti. Altyapı milli takımlarında da forma terletmiş olan genç yetenek, U18 kategorisinde dünya dördüncülüğü, U19 kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.