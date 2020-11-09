Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde bir parka verildi

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir Bayraklı'da binaların yıkılmasıyla birlikte tüm Türkiye'nin kalbi İzmir'de attı.

65'inci saatte enkaz altından yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ardından 91.saatte 3 buçuk yaşındaki Ayda Gezgin'in kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşandı. Tüm Türkiye'ye umut olan iki bebeğin ismini yaşatmak adına kolları sıvayan Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi 107.Sokakta yapılan parka, Elif ve Ayda Umut Parkı ismini verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışmaları titizlikle yürütülen park çocuk oyun alanları, fitness alanı, çim tepeleri, oturma ve dinlenme alanı ve kiosk gibi fonksiyonları barındırırken aynı zamanda 5 bin 40 metrekarelik alanıyla deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

“Elif ve Ayda hepimize umut oldu”

Ayda ve Elif'in minik elleriyle hayata tutunarak umudu yeşerttiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Başta İzmir olmak üzere tüm Ege'yi etkileyen deprem hepimizi derinden üzdü. Kayıplarımızın sayısı artarken günler sonra enkazdan kurtarılan çocuklarımız Elif ve Ayda hepimize umut oldu. Marmara Mahallemizdeki, deprem toplanma ve farkındalık alanı da olan yeni parkımıza onların isimlerini veriyoruz. Elif ve Ayda Umut Parkı'nda çocuklarımızın güven ve sevgiyle büyümesini diliyoruz. Depreme yönelik önlemlerimizi almak ve devletimizin tüm organlarıyla birlikte depremi en öncelikli konu haline getirmek zorundayız. Tekrardan yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.