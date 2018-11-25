Elimi Bırakma 18. SON BÖLÜM İZLE | ELİMİ BIRAKMA 19. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? (TRT 1 İZLE)

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Yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek olan Elimi Bırakma 18. son bölümde; Azra'nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk'e karşı büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. Ve büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Peki, Cenk bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra'nın gönlünü kazanabilecek mi? Diğer yandan, Azra uzun süredir yaşadığı olumsuzluklara karşı artık dayanamaz. Azra için artık karar zamanıdır. Peki Azra ne karar alacak?Azra'nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir. Peki tüm bu gelişmeler hangi olaylara yol açacak? Heyecan dolu yeni bir Elimi Bırakma bölümü daha sizleri bekliyor. Peki, yeni son bölümde neler oldu? Elimi Bırakma 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18. son bölümü izleyebileceğiniz linkler ve diziyle ilgili son haberlerin yer aldığı detaylar haberimizde...

ELİMİ BIRAKMA 18. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elimi Bırakma izleyeceğiniz 18. yeni son bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek... Azra'nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk'e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu'nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra'yı tahammülsüz bir noktaya getirir. Cenk ise tüm bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra'nın gönlünü kazanmaya çalışır. Feride ise Azra'nın habersiz gidişine çok kırılmış olmasına rağmen ailesine karşı onu korumaya devam eder. Azra'nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir. Mesut içine düştüğü tuzak yüzünden cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Bu durum Hülya'nın da ciddi kararlar almasına neden olur. Azra uzun süredir yaşadığı olumsuzluklara karşı artık dayanamaz ve bir karar alır.Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'da başrolleri; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 19. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 19. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Sumru'nun tehditleri karşısında dik durmaya çalışır. Cansu Kadir'le başladığı oyunla Çelen ailesini etkisi altına almayı başarır. Azra ve Cenk ise, Cansu yüzünden gergin günler yaşarlar. Kadir Melis'i her geçen gün kendine daha çok bağlarken bu sahte birliktelikte, Melis imkânsız bir aşka doğru çekilir. En yakın dostunu kaybeden Feride bu acıyı atlatmaya çalışırken diğer taraftan şirketin içindeki sorunlarla mücadeleye girişir. Azmi'nin yetkileri tehlikeye girer ve şirkette dengeler değişir.

ELİMİ BIRAKMA KÜNYE

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı kaleme aldıği dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. TRT1'in aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren Elimi Bırakma, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de. Dizide; Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi isimler rol alıyor.