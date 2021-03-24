“Eliminasyon diyeti sağlıklı bireyler için uygun değil”

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, eliminasyon diyetinin zayıflamak için kullanılıp kullanılamayacağına yönelik konuştu. Eliminasyon diyetinin, vücutta inflamasyona yol açan besin veya besinlerin bir süreliğine tüketilmemesi olduğunu söyleyen Balcı, “Bu diyet, kronik inflamatuar hastalıkların tedavi edilmesinde etkili bir bakış açısı sunan özel bir diyettir. Temel olarak zayıflama amacı taşımaz. Fakat özellikle fazla kilolu bireylerde besin kısıtlamalarından ötürü ağırlık kaybı görülebilir” dedi.

Eliminasyon diyetini sağlıklı, herhangi bir besine karşı hassasiyeti bulunmayan bireylerin yapmasının uygun olmadığı konusunda uyaran Balcı; belirli bir süreliğine de olsa, beslenmede ciddi kısıtlamalar olacağından günlük alınması gereken makro ve mikro besin öğelerin karşılanamayacağını ve bu durumun da başka sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yaptı.

Bu diyeti kimlerin uygulayabileceği sorusuna yanıt veren Balcı, “Besin hassasiyeti sebebiyle sürekli şişkinlik yaşayanlar, sık sık karın ağrısı ve kramp şikayeti olanlar, mide yanması ve reflü şikayeti olanlar bu diyeti uygulayabilir. Eliminasyon diyeti, belirli gıdaları bir süre için beslenmenizden çıkarmayı ve daha sonra hangi besinlere karşı duyarlı olduğunuzu belirlemeyi yardımcı olmak için vücudunuzun reaksiyonlarını ve semptomlarını izleyerek bu besinleri tek tek yeniden tanıtmayı içerir” ifadelerini kullandı.

Eliminasyon diyetinin oldukça sınırlayıcı bir diyet olduğunu ifade eden Balcı, diyetin iki aşamadan oluştuğunu söyleyerek, ilk aşama olan “eliminasyonda “ tüketilmemesi gereken besinleri sıraladı:

• Gluten içeren buğday, arpa, irmik

• Baklagiller (özellikle fasülye ve soya)

• İşlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma)

• Kazein içeren süt ürünleri

• Tüm şeker ve tatlandırıcılar

• Kabuklu deniz ürünleri

• Alkol, kahve ve çikolata

• Tüm kuruyemişler (özellikle yer fıstığı) ve turunçgiller olarak sıralanabilir. Bu besinler tercihen 3 hafta boyunca tamamen kesilmelidir.

Tüketimi serbest olan besinler:

• Meyveler (turunçgiller hariç)

• Sağlıklı yağlar (zeytinyağı gibi)

• Sebzeler

• Sağlıklı protein kaynakları (işlenmemiş kırmızı et, beyaz et ve balık)

• Karbonhidrat kaynakları (kinoa, chia, esmer pirinç)

Diyetin ikinci aşamasında ise her gün bir şüpheli besin alınıp iki gün boyunca vücudun verdiği tepki ölçüldüğünü söyleyen Balcı, “Eliminasyon diyetinin mutlaka bir uzman gözetiminde olması gereklidir. Çünkü bu diyet ile besin öğesi eksikliği yaşama ve alerjenlerin zarar verme riski vardır” diyerek sözlerini sonlandırdı.