Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Olay, önceki gün Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Taşkafa, esnaf M.K'nin iş yerine giderek av tüfeği ile ateş edip yaraladı. Şüpheli İrfan Taşkafa, daha sonra bindiği kiralık olduğu öğrenilen otomobille İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim Koç'un evine gitti. Şüpheli Taşkafa, eski eşinin annesini vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Sevim Koç hayatını kaybederken, yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet zanlısı İrfan Taşkafa'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde İrfan Taşkafa'nın kullandığı kiralık otomobilin Pınarbaşı Mahallesinde olduğu tespit edildi. Araçta yapılan incelemede Taşkafa, araç içerisinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Elinde tüfek, belinde tabanca ile güvenlik kamerası kaydetti

Bir kişiyi yaralayan, eski eşinin annesini öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa'nın elinde tüfeğin yanı sıra belinde tabanca olduğu belirlendi. Taşkafa'nın, tüfekle vurarak yaraladığı M.K'nin işyerine elinde tüfek, belinde tabanca ile giderken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taşkafa'nın elinde tüfekle geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Taşkafa koşarak elinde tüfek belinde görülen tabanca ile uzaklaşıyor. Bu sırada kenarda duran bir vatandaşın Taşkafa'yı görünce irkilerek kenara çekildiği görülüyor.

İbrahim Yetkin

