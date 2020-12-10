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Elindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Elindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Elindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

İzmir’den Afyonkarahisar’da elinde bulunan çok sayıdaki tarihi eserleri satmaya gelen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından F.K. isimli şahsın İzmir'den Afyonkarahisar'a tarihi eser satmak amacıyla geleceği yönünde istihbari bilgi elde edildi. Bilgiler doğrultusunda; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde yol arama ve kontrol noktasında yapılan araç ve şahıs aramasında kaçak yollarla temin edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 adet bilezik, 11 adet yüzük, 108 adet sikke ve l adet el dedektörü ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Hayati Kanat
 

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