Elindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından F.K. isimli şahsın İzmir'den Afyonkarahisar'a tarihi eser satmak amacıyla geleceği yönünde istihbari bilgi elde edildi. Bilgiler doğrultusunda; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde yol arama ve kontrol noktasında yapılan araç ve şahıs aramasında kaçak yollarla temin edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 adet bilezik, 11 adet yüzük, 108 adet sikke ve l adet el dedektörü ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Hayati Kanat

