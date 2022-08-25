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Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı

Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı
Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı

Elazığ’da bir iş yerine giren hırsız, eline aldığı sopayla önce güvenlik kamerasını kırdı, ardından da 30 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Eline aldığı sopayla güvenlik kamerasını kırdı, 30 bin liralık malzeme çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre hırsız bir otomobil firmasının Diyarbakır yolu üzerindeki deposuna girdi. Depoya giren hırsız, içeride güvenlik kamerası olduğunu fark edince yüzünü kapatıp eline sopa aldıktan sonra kameraya vurarak işlevsiz hale getirdi. Kamerayı tahrip eden zanlı daha sonra içeride bulunan 30 bin lira değerindeki hurda alüminyumu alarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakup Sağlam

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