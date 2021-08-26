Eline sopayı alan oraya koştu, ortalık adeta savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak ayırdığı taraflardan H.Y. ve K.Y. ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum Şehir Hastanesine, K.Y. ise Van'a sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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