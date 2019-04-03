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Elini kolunu sallayarak motosikleti çaldı

Elini kolunu sallayarak motosikleti çaldı
Elini kolunu sallayarak motosikleti çaldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüleri izleyen sahibine, "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti.

Elini kolunu sallayarak motosikleti çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Eski Keşan Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halinde bıraktığı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından rahat tavırlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı gözleniyor. Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih Geniş ise polise gidip şikayetçi oldu. 

Çalınma anına ilişkin görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşıladığını söyledi. 

Hüseyin Tayyar

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