Elinin hamuruyla erkeklere taş çıkartıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve 2019 yılında restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Hüma Hatun Sokağı'nda fırın işletmeciliği yapan Saime Demir, ilçeye has taş fırın ekmeği üretiyor. Tek başına hem hamur hazırlayan hem de ateş başında ekmek pişiren Saime Demir ev ekonomisine destek olurken erkekler ise taş çıkartıyor.

“Maddi olarak eşime destek olmaya çalıştım”

12 Kadın işletmecinin bulunduğu sokakta taş fırın ekmeği ürettiğini ifade eden Saime Demir, “Bu sokağın açılacağını duyunca başvurdum, fırın işletmeciliğine talip oldum. Daha sonra başvurum onaylandı, çalıştırmaya başladım. Bu iş zor, gençken yapıyordum, evlendikten sonra da devam ettim. Bildiğim için bana zor gelmedi ama gerçekten zor. Sıcağın karşısında durmak baya yorucu bir iş. Kendimce evime katkıda bulunmaya çalıştım. Evliyim, 2 çocuğum var. Maddi olarak eşime destek olmaya çalıştım” dedi.

"Günlük 100 ila 150 arası ekmek yapıyorum"

Divriği ilçesine has taş fırın ekmeği ürettiğini belirten Demir, Normalde fırınlarda erkekler çalışıyor ama mahalle aralarında olduğu için bu işi bayanlar yapıyordu. Bende bildiğim için bu işe giriştim. Başardığımı düşünüyorum, müşterilerim memnun. Gurbetten gelenler bunu tekrar bize tattırdınız diyorlar, hoşlarına gidiyor. Memnun kalarak gidiyorlar. Günlük 100 ila 150 arası ekmek yapıyorum” diye konuştu.

Rahmi Meyveci - Mert Taha Varol

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