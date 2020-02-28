Eller semaya Mehmetçik için açıldı!

Deprem bölgesi Elazığ'da, Cuma namazında camileri dolduran vatandaşlar İdlib'de hain saldırı sonrası şehit düşen ve görevde olan Mehmetçik için ellerini semaya açarak dua etti.

24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camileri doldurdu. Camilerin dolup dışarı taştığı Cuma namazında dualar, Suriye'de hem şehit düşen ve hem de vatan savunması ile mazlumlar için mücadele eden Mehmetçik için edildi. Cuma Namazı hutbesinin konusu ise “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” oldu. Hutbe okunduğu anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Mehmetçik için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, onlar sayesinde bu vatan topraklarında rahat ve huzurla yaşayabildiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa Müftülüğünce cuma namazı sonrası, İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisi'nde kılınan namaza yüzlerce vatandaş katıldı. Namaz sonrası şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların okunmasının ardından camide Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı

Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla selamlaştı.

Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için dua merasimi düzenlendi. “Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” konulu cuma hutbesinde şehitler anıldı.

İdlib'de dün rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bugün kılınan cuma namazı öncesinde şehitler için dua merasimi düzenlendi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı. Cuma namazında “Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” konulu hutbe okunarak şehitler anıldı

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Amasya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde saldırıya uğrayan ve şehit olan 33 Mehmetçik için Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu dua etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan dualara "Amin" dedi.

İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okundu

Kilis'te, İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okunarak hatmi şerif duası yapıldı.

Kilis'te din görevlileri ve vatandaşlar tarafından, dün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için 100 hatmi şerif okundu. Cuma namazını müteakip Ulu Cami'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Hatmi şerif duası İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunurken, duaya Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.

Sivas'ın Zara ilçesi Merkez Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışı, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, STK temsilcileri ve siyasi partilerin başkanlarının katılımı ile Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için dua edildi.

Program sonrası açıklama yapan AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, “Dün gece İdlib'de düzenlenen menfur ve kalleş saldırıda 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladığımız ilçe kongremizi ileri bir tarihe yapılmak üzere iptal ettik. Bizleri derinden üzen bu hain saldırıyı kınıyor, Mehmetçiklerimize rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar, yüce Türk milletimize de başsağlığı diliyorum” dedi.

İdlip saldırısı nedeniyle Zara Belediyesi tarafından da ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.