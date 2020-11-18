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Elleri ojeli hanımağa boğalarından vazgeçemiyor

Elleri ojeli hanımağa boğalarından vazgeçemiyor
Elleri ojeli hanımağa boğalarından vazgeçemiyor

Muğla’da yıllardır süregelen ve Muğla kültürünün bir parçası olan geleneksel boğa güreşleri bu yıl pandemi nedeniyle yapılmadı. Boğa sahipleri boğalarının bakımını ve güreşlere hazırlıklarını sürdürürken, 2021 yılında güreşlerin tekrar yapılacağı ümidi ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Elleri ojeli hanımağa boğalarından vazgeçemiyor - Tıkla İzle

Muğla'da boğa güreşlerinin en önemli isimlerinden biri olan ‘Hanımağa' lakaplı Fazilet Tütüncü'nün torunu da büyükannesinin izinden gidiyor. Üniversite okuyor, bale dersleri alıyor ama ojeli elleri ile yine de boğa sevdasından vazgeçmiyor. 18 yaşındaki küçük Hanımağa Aleyna Tütüncü boğa sevgisinin büyükannesinden geldiğini, yaz aylarında büyükannesi ile düzenlenen boğa güreşlerine sürekli gittiğini açıkladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1. sınıf öğrencisi Aleyna, 800 kilogramlık ‘Aral' isimli boğasına gözü gibi bakıyor. 15'inci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda (AGROEXPO), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den ‘Türkiye Genç Yetiştiriciler' temsilcisi olarak ödül de alan genç hanımağa, boğasını 2021 yılındaki güreşlere hazırlıyor.

“Ojeli eller boğa sevgisine engel değil”

Besici ailenin kızı olan Aleyna Tütüncü, “Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Babaannem Hanımağa. Onunla birlikte boğaların içerisinde büyüdüm. Hafta sonu bale dersinden çıkıp, boğa güreştirmeye giderdik. Boğaları en iyi şartlarda yetiştiriyoruz. Atalarımızın geleneğini yaşatıyoruz. Ellerimde ojelerle yine de bu sevdadan vazgeçemiyorum. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Sevgisi olmasa tozun, toprağın, çamurun içerisinde koşturulacak, emek verilecek, ter dökülecek bir iş değil” dedi.

Bekir Tosun

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