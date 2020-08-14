Elleri ve ayakları olmayan engellinin yaşama sevinci

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, doğuştan iki eli ve iki ayağı olmadan dünyaya geldi. Çocukken yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmayan Şahan, Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine de devam etti.

‘Engellilere moral ve motivasyon için sosyal medyadayız'

Ailesinin desteğiyle yemek yapma yeteneği de gelişen engelli genç, kız kardeşi Şerife ile birlikte sosyal paylaşım sitelerinde, ‘hakanileşerife' isimli sayfalar açtı. Sanal alemde takipçi sayısı hızla artan ikili, özellikle engelli vatandaşların hayattan kopmamaları için eğlenceli videolar çekip paylaşıyor.

Sosyal medyada engellilerin hayatlarına dokunup onların yaşama sevinçlerini artırmak istediğini söyleyen Hakan Şahan, “Doğuştan engelliyim ve bu engelimle yaşamayı öğrendim zaman içinde. Sağ olsun ailem bana her zaman destek oldular ve benim bu engelli eksikliğimi tamamladılar hepsine teşekkür ederim. Ben 24 yaşına kadar belli kazanımlar elde ettim ve kardeşim Şerife ile birlikte sosyal medyada paylaşımlar yapmak istedik. Engelli kardeşlerimize moral, motivasyon ve cesaret vermek için onların da benim sorunlarını nasıl çözmesi için sosyal medya hesapları açtık. Geri bildirimler çok güzel. Engellilerin hayatına dokunmak istiyoruz. Gün içinde yapılan yemekler ve tarifler olsun bunları gülerek hazırlıyoruz. Engellilerin sorunlarını gösterip farkındalık artırmak için videolar çekiyoruz” diye konuştu.

Ağabeyini çok sevdiğini söyleyen Şerife Şahan ise, “Her zaman abimle birlikte bardağın dolu tarafından baktık. Abim, kendisi gibi olan engelli kardeşlerinin olduğunu söyledi ve onlara da umut olmamız gerektiğini söyledi. Onların da kalplerinde çiçekler açsın' dedi. Sosyal medyada herkesle buluştuk ve burada kedilerimize bakıyoruz, kitap okuyup çeşitli aktiviteler yapıp görüntüye alıyor ve paylaşıyoruz. Abimi çok seviyoruz ve ona hiçbir zaman sen yapamazsın gözüyle bakmadık ve onun yapması için her zaman destek olduk” diye konuştu.

Halil Ulubey - Fazilet Çomruk