Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmayı buldular

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Karapazar mahallesi Debent mevkinde yaşandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ile yapılan çalışma sonucu, O.K. ve T.B .isimli şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği olan 'Roma' dönemine ait sikke ve tarihi figürleri satmak için müşteri aradıkları öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin araç ve üzerilerinde yapılan aramada; 59 adet sikke, 8 adet tarihi figür ve 1 adet kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen dedektör olmak üzere toplam 67 adet tarihi eser ve suçta kullandıkları araç ele geçirildi. Ayrıca el konulan malzemeler, ekspertiz raporu için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.