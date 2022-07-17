Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine koştular

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangını riski de artmaya başladı. Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara önemli destek sağlıyor. Yangının başladığı ilk anlardan itibaren bölgeye giden köylüler ellerine aldıkları kürekler ile adeta alevlerin üzerine koştu.

Söndürme çalışmalarına ellerindeki imkanlar ile destek veren vatandaşlar, ekipler ile birlikte zaman zaman yol açma çalışmalarına destek oldu, zaman zaman da alevlerin bölgede bulunan tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının büyümemesi için yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcarken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ali Soydemir