Ellerinizi dezenfekte ederken egzama riskini azaltın

Tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun olan “Koronavirüs”ün yayılımını engellemek için kişisel temizlik alışkanlıkları büyük öneme sahip. Koronavirüs yayılımını önlemek için yapılması gereken ilk ve en önemli adım ise elleri yıkamak. Eller en az 20 saniye süre ile sabunla ovalanarak yıkanmalı. El yıkamanın mümkün olmadığı ortam ve durumlarda ise eller yıkanana kadar el dezenfektanlarından yararlanılabilir. Peki, el hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanlar sizce ne kadar masum? Son dönemde hayatımızın bir parçası haline gelen el dezenfektanları sık kullanımı halinde egzamaya davetiye çıkarıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Serap Maden, hijyen sağlamaya çalışırken karşı karşıya kaldığımız egzama riskini önlemeye yönelik uyarı ve önerilerde bulundu.

“El Egzamaları deride Kuruluk, kızarıklık, pullanma ve yara gelişimi ile kendini gösteriyor”

Deride kuruluk, kızarıklık, pullanma, içi sıvı dolu kabarcıklar, çatlama, kaşıntı ve yara gelişiminin egzamanın belirtileri arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Serap Maden, soğuk havalarda derideki nem oranının azalmasına bağlı olarak bu riskin arttığına dikkat çekti. Alerjiye yatkın bireylerde el egzamalarının daha da sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Serap Maden, sık su teması, sabun, deterjan, çamaşır suyu, plastik eldiven, kimyasal madde ve bazı kozmetik ürünlerin kullanımının el egzamalarını tetiklediğini söyledi.

“Etkinliği bilinen, onaylı ve nemlendirici özelliği olan ürünleri tercih edin”

“Elleri sabun ve temizleyicilerle sık sık yıkamakla birlikte, alkol içerikli dezenfektan kullanımı deri bütünlüğünün bozulmasına ve alerjik maddelere duyarlılığın giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu durum da el egzamalarına yol açabilmektedir.” diyen Uzm. Dr. Serap Maden, virüslerden koruyucu etkiye sahip, yüksek oranda (\%70 ve üzeri) alkol içeren dezenfektan alırken, etkinliği bilinen, onaylı ve nemlendirici özelliği olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Egzamayı önleyici öneriler

Birçok insanı etkileyen, ciddi bir viral salgına maruz kalınan bu dönemde elleri sık, doğru ve etkili bir şekilde yıkamanın önemini bir kez daha yineleyen Uzm. Dr. Serap Maden, el egzamasından korunmak için eller yıkanırken ve yıkandıktan sonra dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Ellerinizi çok sıcak ve soğuk olmayan, ılık su ile yıkayın. Ellerinizi yıkarken cildi tahriş etmeyecek, nemlendirici içerikli sabunlar tercih edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanmak egzama riskini azaltacaktır. Takıların altında kalan nem egzama riskini artırdığından ellerinizi yıkarken, takılarınızı çıkarın. Ellerinizi yıkadıktan sonra hemen kurulayıp, mutlaka nemlendirici bir kremle nemlendirin. Nemlendirici seçiminde parfümsüz ve parabensiz ürünleri tercih edin.”