Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi

Gaziantep'te düzenlenen 14 ülke 81 ilin katılım sağladığı ‘Domotex Turkey' dünya halı fuarı çok özel misafirlerini ağırladı. Moda tutkusuyla bilinen oyuncu Wilma Elles'de fuarda kendi moda çizgisine yakın hissettiği dijital dekoratif halı sektörünün lider firması Image Home Halı Türkiye'yi ziyaret etti. Image Home Halı Türkiye sahibi Hüseyin Basar Elles'e özel üzerine kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye etti. Bununla kalmayıp bu benzersiz ürünler karşısında halının sadece bir ev eşyası olmaktan çıkıp aynı zamanda bir moda objesi haline geldiğini belirten Elles, evini Halı Türkiye'nin muazzam halılarıyla dekore edeceğini söyledi.