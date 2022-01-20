Elma seçerken telefonundan oldu

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta meydana geldi. Elma almak isteyen yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli herkesin gözü önünde elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Elma seçmesi pahalıya patlamış''

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil'' dedi.



Erdal Can İçelli - Murat Delice - Mert Yıldırım



İLGİLİ HABER Fare gibi apartman boşluğunda gezen hırsız, bir saat içinde üç daireye girdi