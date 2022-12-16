Elmalı barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 36.91

İstanbul'un barajları her geçen gün alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi Aralık ayında yağışların etkili olmaması nedeniyle metrelerce çekildi. Suların çekildiği geniş alanda yer yer çöp yığınları meydana çıktı. Elmalı Barajının su havzasındaki doluluk oranı yüzde 36.91 seviyelerine kadar düştü. Bu seviye ile Elmalı Barajı son bir yıldaki en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Aykut Zor

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