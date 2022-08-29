İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elon Musk: 'Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli'

Elon Musk: 'Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli'
Elon Musk: 'Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli'

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç’te düzenlenen bir konferansta, “Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli” dedi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı. Musk yaptığı konuşmada, “Kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir” dedi. Musk konuşmasının devamında, “Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, “Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.