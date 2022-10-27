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Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu
Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın aldığını açıkladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Musk, "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı yaptığı paylaşımda, Twitter'ı insanlığa yardım etmek için satın aldığını söyleyerek, "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital ortama sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi. Bu nedenle Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım" ifadelerini kullandı.

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