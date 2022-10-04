Elon Musk'ın 'Ukrayna-Rusya barışı' anketine tepki

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki krize yönelik yaptığı anket gündem oldu. Musk, sosyal medya hesabından Rusya'nın 4 Ukrayna bölgesini ilhak etmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı bir anket düzenledi. Musk, “İlhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeniden referandum yapılsın. Eğer halkın iradesi bu yönde olursa Rusya ayrılsın. Kırım, (Kruşçev'in hatasına kadar) 1783'ten bu yana olduğu gibi resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su tedariki güvence altına alınsın. Ukrayna tarafsız kalsın” önerilerinin yer aldığı bir anket yayınladı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı ankette şuana kadar katılımcıların yüzde 60'ı “hayır” oyunu kullandı.

Bir kullanıcının yaptığı anketin Ukraynalıları öfkelendirdiğini söylemesi üzerine Elon Musk, milyonlarca insanın temelde aynı sonuçlar için gereksiz bir şekilde ölebileceğini ifade etti. Rusya'nın şuanda kısmi seferberlik yaptığını ancak Kırım'ın risk altına girmesi durumunda topyekün savaşacağını belirten Musk, bu nedenle her iki tarafta da can kaybı sayısının yıkıcı olabileceğini söyledi.

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