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Elysee Sarayı nerededir? Hangi ülkede? | HADİ 26 KASIM İPUCU SORUSU

Elysee Sarayı nerededir? Hangi ülkede? | HADİ 26 KASIM İPUCU SORUSU
Elysee Sarayı nerededir? Hangi ülkede? | HADİ 26 KASIM İPUCU SORUSU

Elysee Sarayı nerededir? Hangi ülkede? | HADİ 26 KASIM İPUCU SORUSU... Paris’in merkezinde yer alan Elysee Sarayı aynı zamanda ülke cumhurbaşkanın resmi ikametgahı olarak biliniyor. Peki, görkemli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Elysee Sarayı nerededir? Elysee Sarayı hangi ülkededir?

Elysee Sarayı nerededir? Hangi ülkede? | HADİ 26 KASIM İPUCU SORUSU... Paris'in merkezinde yer alan Elysee Sarayı aynı zamanda ülke cumhurbaşkanın resmi ikametgahı olarak biliniyor. Peki, görkemli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Elysee Sarayı nerededir? Elysee Sarayı hangi ülkededir? 

Elysee Sarayı tarihi sanat tarihi meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Adını yakınlarında bulunan Champs Elysee'den alan Elysee Sarayı Seine nehrinin kıyısında bulunuyor.

ELYSEE SARAYI NEREDE?

Élysée Sarayı 1718 ile 1722 yılları arasında mimarı Armand-Claude Mollet planlarına göre yapılmıştır. Élysée Sarayı yakın mesafede kalan Champs-Élysées'den adını alarak Paris'in merkezinde yer almaktadır. Fransa cumhurbaşkanların resmi adresidir. Seine nehrin kuzeyinde kalan 55 Rue du Faubourg-Saint-Honoré sokağında kalmaktadır.

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