EMA'dan Johnson&Johnson aşısına yönelik pıhtılaşma incelemesi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Johnson&Johnson'ın korona virüse karşı ürettiği aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması görüldüğü, 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Şu anda aşılama işlemi ile söz konusu vakalar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ifade etmenin mümkün olmadığının aktarıldığı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İngiliz-İsveç ortaklı firma AstraZeneca'nın ürettiği korona virüs aşısını olduktan sonra kaçış sendromu hastalığına işaret eden 5 vakanın da bildirildiği aktarılırken, söz konusu vakalarda vücutta şişlik ve tansiyonda düşüş gibi şikayetler gözlendiği ifade edildi. İncelemelerin daha da genişletileceği kaydedildi.

EMA'nın 11 Mart'ta kullanım onayı verdiği Johnson&Johnson aşısının 19 Mart'ta Avrupa ülkelerine sevkiyatının yapılacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, EMA tarafından dün gerçekleştirilen basın toplantısında, AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında ilişki bulunduğu belirtilmiş, ancak bu durumun çok nadir görülen yan etkilerden olduğu ifade edilmişti. Aşının faydalarının riskten daha fazla olduğu, Avrupa'da 25 milyon kişinin AstraZeneca aşısı yaptırdığı aktarılmıştı.

Ebru Orhan

